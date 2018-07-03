Эксперты ОНФ предложили Правительству расширить «предпенсионный возраст» с необходимыми льготами

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Эксперты ОНФ и представители профильных ведомств обсудили проект пенсионной реформы, которую предлагает Правительство РФ. Участники круглого стола озвучили свои предложения, как обеспечить социальную справедливость при изменении пенсионной системы, добиться ее финансовой устойчивости и эффективности. Например, предлагается расширить понятие «предпенсионный возраст», подкрепив его дополнительными льготами и социальными гарантиями. Все предложения будут направлены в Правительство РФ и Госдуму.

Участники дали оценку действующей пенсионной системе и законодательным инициативам правительства РФ по повышению пенсионного возраста. Эксперты отметили, что существующая в стране пенсионная система, которая с советских времен не подвергалась значительным изменениям, не соответствует интересам как уже вышедших на пенсию граждан, так и тех, кто планирует выйти на заслуженный отдых в ближайшей и среднесрочной перспективе.

Дефицит пенсионного фонда значителен и покрывается прямыми трансфертами из федерального бюджета. Среди основных причин такой ситуации стоит выделить: низкий уровень заработной платы, сокращение работников, высокую долю теневого сектора в экономике. Эксперты подчеркнули, что уже сегодня на одного пенсионера приходится вдвое меньше работающих людей, чем 50 лет назад. Из-за этого происходит дисбаланс в пенсионной системе, который будет только расти. Очевидно, что в этих условиях существенное увеличение размера пенсий невозможно, сообщили в Центральном штабе ОНФ.

Одним из вариантов решения проблемы может стать повышение пенсионного возраста. Именно с такой инициативой и выступило правительство РФ.

«Реализация пенсионной реформы должна преследовать одну цель – обеспечение социальной справедливости, — подчеркивает член Центрального штаба ОНФ, член комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко. — Иными словами, планируемая пенсионная реформа не должна привести к росту бедности и безработицы среди тех, кто планировал выйти на пенсию в ближайшие годы».

Для решения поставленных задач эксперты ОНФ предложили комплекс мер. Так, необходимо учитывать особенности демографии и продолжительности жизни в разных регионах, считают эксперты Народного фронта. В зависимости от этого потребуется скорректировать сроки выхода на пенсию жителей отдельных субъектов РФ. Еще одно предложение касается протяженности переходного периода, в течение которого будет повышен пенсионный возраст. Его следует увеличить на треть от того, что предлагает правительство.

Участники круглого стола также считают, что в законодательстве необходимо расширить понятие «предпенсионный возраст» (сейчас он составляет два года, по мнению же экспертов, стоит увеличить его до 5 лет) и подкрепить его рядом социальных гарантий и льгот. У таких граждан должно быть право выйти на пенсию досрочно или продолжать трудиться, если у них есть такое желание. При этом к их пенсионным выплатам должны быть применены соответствующие коэффициенты. Право выйти на пенсию досрочно при желании, по мнению специалистов, нужно также дать женщинам, у которых есть трое и более детей.

«Должны быть сохранены гарантии социальной справедливости. Эксперты ОНФ предлагают расширить в законодательстве понятие «предпенсионного возраста» и разработать комплекс мер законодательной защиты этой уязвимой категории граждан от необоснованных увольнений, сокращений и других видов дискриминации. Самый большой страх – потерять работу за несколько лет до пенсии с последующими проблемами – с трудоустройством, стажем, зарплатой. Людям нужны гарантии», - считает член Центрального штаба ОНФ Виктор Климов.

Член регионального штаба ОНФ в Республике Башкортостан, депутат Госдумы Ильдар Бикбаев пояснил, что реальную помощь при трудоустройстве пожилых людей могли бы оказать базы данных, которые потребуется создать.

«Например, одна из них будет содержать информацию по гражданам старше 60 лет, ищущим работу, — отметил он. - Вторая объединит компании, которые готовы предоставить таким соискателям рабочие места. А третья — по учреждениям, где пожилые люди смогли бы пройти профессиональную подготовку или переподготовку».

Все предложения, которые эксперты обсудили на круглом столе, будут направлены в Правительство РФ и Госдуму. Участники обсуждения на площадке Народного фронта выразили надежду, что озвученные меры будут учтены при обсуждении законопроекта о правительственной реформе пенсионной системы России.