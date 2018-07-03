Фото: автор Жара в Башкирии: 35 градусов и отсутствие осадков Фото: автор

УФА, 3 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

По прогнозам синоптиков, в Башкортостане 3 июля ожидается переменная облачность и отсутствие осадков. Лишь днем в западных районах пройдет небольшой кратковременный дождь и гроза. Ветер неустойчивый слабый, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, по востоку до 11 градусов тепла, днем 30-35 градусов.

В региональном МЧС сообщается, что на трассах утром местами ожидается дымка, видимость составит один-два километра.

По данным Башгидромета, во второй половине недели жара немного спадет.