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2 июля Понедельник

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Жителей Башкирии напугало сообщение о нашествии ядовитых змей из-за жары

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жителей Башкирии напугало сообщение о нашествии ядовитых змей из-за жары Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Ксения Калинина/.

Жители Башкирии получают на свои мобильные телефоны тревожное сообщение. Якобы МЧС распространило предупреждение о резкой активности ранее не замеченных змей из-за сильного потепления в республике.

«В это время года они очень ядовиты и представляют смертельную опасность для человека. Убедительная просьба к гражданам республики быть бдительными, не отпускать несовершеннолетних на малоизвестные водоёмы и реки, а так же самим быть осторожными. К нам поступают многочисленные звонки со многих районов, в том числе и от рыбаков, о том что были замечены ранее не замеченные в нашей республике змеи от одного до четырех метров», — написано в сообщении.

Также добавляется, что змеи очень агрессивны и могут атаковать даже без какой-либо провокации.

«И в связи с жарой они устремились в реки и каналы. Будьте бдительны! – предупреждают в рассылке. — В данное время создана комиссия и группа специалистов по отлову змей на предмет изучения, для создания в последующем противоядия от них. Убедительная просьба не пытаться самим их ловить, вызывайте МЧС, а при необходимости и «скорую».

Агентство «Башинформ» обратилось за комментарием данного сообщения в пресс-службу ГУ МЧС РФ по РБ.

«В мессенджере Whatsapp распространяется информация о сообщениях МЧС России об активности ранее не замеченных змей в связи с сильным потеплением в нашей республике. Данная информация является неактуальной на территории Республики Башкортостан. Главное управление МЧС России по РБ смс-рассылку с таким сообщением не производило», — пояснила сотрудник пресс-службы ведомства Елена Мавлютова.
  

Теги: МЧС, змеи
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