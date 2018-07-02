Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.75

EUR 72.99

2 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии установили стелу в самой восточной географической точке республики

ОБЩЕСТВО
Фото: Рустам Сиразетдинов, Римма Галеева

Фото: Рустам Сиразетдинов, Римма Галеева

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В минувшую пятницу, 29 июня в Учалинском районе, на границе с Челябинской областью, была открыта стела с обозначением координат крайней восточной географической точки Республики Башкортостан. В торжественной церемонии открытия стелы приняли участие заместитель главы администрации Учалинского района Арслан Шагаретдинов, учителя географии, в том числе старейший член РГО из Учалинского района, бывший учитель географии Гаян Мухаметов,  директор НИИ БЖД Лариса Белан, ветераны-пограничники республики, народный коллектив Ильчигуловского СДК. Много сил и старания в организации изготовления стелы и ее установке приложила глава сельского поселения Ильчигуловский сельсовет Залифа  Абшагитова.

Напомним, церемония открытия памятной стелы с обозначением самой северной географической точки Башкортостана впервые состоялась 12 октября прошлого года  в Янаульском районе. Пограничный столб был установлен северо-западнее деревни Байсарово.

В том же году, 27 октября, в Бакалинском районе республики, на границе с Татарстаном, у деревни Ивановка состоялось открытие стелы, обозначающей крайнюю западную точку Башкирии.

В этом году, 11 мая, в Зианчуринском районе республики у деревни Кужанак  была установлена стела, обозначающая крайнюю южную географическую точку нашей республики.

Теперь обозначены все четыре крайние географические точки Башкирии. Таким образом, стартовал новый проект Регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан — «Башкирская кругосветка». Разработано Положение проекта с туристическим маршрутом. Участником «Башкирской кругосветки» может стать любой житель Башкортостана и России, его задача — посетить все четыре стелы, обозначающие крайние географические точки, плюс к этому еще и пятую точку — географический центр республики в Гафурийском районе, сообщили в Башкирском отделении РГО.

Теги: рго, географические точки
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В России вступили в силу новые правила продажи алкоголя
С 1 июля 2018 года в России вступили в силу новые правила продажи алкоголя. Об этом сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 2 по 13 июля - адреса
Предприятие «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в Уфе для проведения ремонтных работ. С 2 по 13 июля без горячей воды останутся уфи
В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары до 33°
В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары. По информации Башгидромета, 2 июля жителей республики ожидает малооблачная погода без осадков. Ве
Важно: с сегодняшнего дня «Уралсиб» заблокирует карты Visa и Mastercard бюджетникам и студентам
Сегодня, 1 июля, банк «Уралсиб» заблокирует карты международных платежных систем Visa и Mastercard, на которые получали зарплаты и стипендии государстве
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть