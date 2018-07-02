В Башкирии установили стелу в самой восточной географической точке республики

Фото: Рустам Сиразетдинов, Римма Галеева











Фото: Рустам Сиразетдинов, Римма Галеева

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Алим Фаизов/.

В минувшую пятницу, 29 июня в Учалинском районе, на границе с Челябинской областью, была открыта стела с обозначением координат крайней восточной географической точки Республики Башкортостан. В торжественной церемонии открытия стелы приняли участие заместитель главы администрации Учалинского района Арслан Шагаретдинов, учителя географии, в том числе старейший член РГО из Учалинского района, бывший учитель географии Гаян Мухаметов, директор НИИ БЖД Лариса Белан, ветераны-пограничники республики, народный коллектив Ильчигуловского СДК. Много сил и старания в организации изготовления стелы и ее установке приложила глава сельского поселения Ильчигуловский сельсовет Залифа Абшагитова.

Напомним, церемония открытия памятной стелы с обозначением самой северной географической точки Башкортостана впервые состоялась 12 октября прошлого года в Янаульском районе. Пограничный столб был установлен северо-западнее деревни Байсарово.

В том же году, 27 октября, в Бакалинском районе республики, на границе с Татарстаном, у деревни Ивановка состоялось открытие стелы, обозначающей крайнюю западную точку Башкирии.

В этом году, 11 мая, в Зианчуринском районе республики у деревни Кужанак была установлена стела, обозначающая крайнюю южную географическую точку нашей республики.

Теперь обозначены все четыре крайние географические точки Башкирии. Таким образом, стартовал новый проект Регионального отделения Русского географического общества в Республике Башкортостан — «Башкирская кругосветка». Разработано Положение проекта с туристическим маршрутом. Участником «Башкирской кругосветки» может стать любой житель Башкортостана и России, его задача — посетить все четыре стелы, обозначающие крайние географические точки, плюс к этому еще и пятую точку — географический центр республики в Гафурийском районе, сообщили в Башкирском отделении РГО.