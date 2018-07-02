Фото: ИА «Башинформ» Жители Башкирии могут сообщить о коррупционных правонарушениях на горячую линию Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Со 2 по 10 июля жители Башкирии смогут получить консультации или направить жалобы по фактам возможных коррупционных правонарушений со стороны гражданских служащих, позвонив на горячую линию по номеру: 8-800-700-90-30.

На телефон доверия: 8 (347) 258-60-48 звонков от граждан ждут специалисты Роспотребнадзора по РБ.

Консультации по вопросам противодействия коррупции можно получить в отделе государственной службы и кадров ведомства по адресу: 450054, РБ, г. Уфа, ул. Рихарда Зорге, 58. Телефон: 8 (347) 229-90-56.