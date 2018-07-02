Фото: Олег Яровиков В Башкирии изменен закон о госсимволике Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкирии внесли изменения в в региональный закон «О государственной символике Республики Башкортостан». Теперь в законе появилась норма, по которой флаг республики необходимо вывешивать на зданиях общеобразовательных организаций независимо от форм собственности или устанавливать на их территориях.

Предусмотрены также поднятие или установка флага во время массовых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), проводимых образовательными организациями, пояснили в пресс-службе Госсобрания.

Изменения связаны и с Государственным гимном Республики Башкортостан. Законом предусмотрено его исполнение в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях независимо от форм собственности перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во время проводимых образовательными организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам.

Обязательное исполнение гимна введено также при открытии памятников и памятных знаков, при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным и муниципальным праздникам.

«Закон был принят в целях реализации одного из важнейших принципов государственной политики в сфере образования — воспитания гражданственности и патриотизма среди подрастающего поколения, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. — Не так давно были внесены изменения в федеральное законодательство, устанавливающие аналогичные правила использования флага и гимна Российской Федерации в образовательных организациях. Депутаты Госсобрания сочли корректным ввести соответствующие нормы и в отношении государственных символов республики».

Некоторые из закрепленных Законом норм и ранее были прописаны в республиканском законодательстве в качестве возможных и активно применялись на практике. Теперь они стали обязательными.