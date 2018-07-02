Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 62.75

EUR 72.99

2 июля Понедельник

Уфа   °

В Башкирии изменен закон о госсимволике

ПОЛИТИКА
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии изменен закон о госсимволике Фото: Олег Яровиков

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Парламентарии Башкирии внесли изменения в в региональный закон «О государственной символике Республики Башкортостан».  Теперь в законе появилась норма, по которой флаг республики необходимо вывешивать на зданиях общеобразовательных организаций независимо от форм собственности или устанавливать на их территориях.

Предусмотрены также поднятие или установка флага во время массовых мероприятий (в том числе спортивных и физкультурно-оздоровительных), проводимых образовательными организациями, пояснили в пресс-службе Госсобрания.

Изменения связаны и с Государственным гимном Республики Башкортостан. Законом предусмотрено его исполнение в общеобразовательных и профессиональных образовательных организациях независимо от форм собственности перед первым уроком (занятием) в день начала нового учебного года, а также во время проводимых образовательными организациями торжественных мероприятий, посвященных государственным и муниципальным праздникам.

Обязательное исполнение гимна введено также при открытии памятников и памятных знаков, при открытии и закрытии торжественных собраний, посвященных государственным и муниципальным праздникам.

«Закон был принят в целях реализации одного из важнейших принципов государственной политики в сфере образования — воспитания гражданственности и патриотизма среди подрастающего поколения, — прокомментировал Председатель Государственного Собрания — Курултая Республики Башкортостан Константин Толкачев. — Не так давно были внесены изменения в федеральное законодательство, устанавливающие аналогичные правила использования флага и гимна Российской Федерации в образовательных организациях. Депутаты Госсобрания сочли корректным ввести соответствующие нормы и в отношении государственных символов республики».

Некоторые из закрепленных Законом норм и ранее были прописаны в республиканском законодательстве в качестве возможных и активно применялись на практике. Теперь они стали обязательными.

Теги: законодательство, Госсобрание РБ, госсимволика
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В России вступили в силу новые правила продажи алкоголя
С 1 июля 2018 года в России вступили в силу новые правила продажи алкоголя. Об этом сообщает Госкомитет Республики Башкортостан по торговле и защите прав
В каких домах Уфы отключат горячую воду с 2 по 13 июля - адреса
Предприятие «БашРТС» сообщило об очередном отключении горячей воды в Уфе для проведения ремонтных работ. С 2 по 13 июля без горячей воды останутся уфи
В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары до 33°
В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары. По информации Башгидромета, 2 июля жителей республики ожидает малооблачная погода без осадков. Ве
Важно: с сегодняшнего дня «Уралсиб» заблокирует карты Visa и Mastercard бюджетникам и студентам
Сегодня, 1 июля, банк «Уралсиб» заблокирует карты международных платежных систем Visa и Mastercard, на которые получали зарплаты и стипендии государстве
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть