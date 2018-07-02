Фото: Алексей Резников Жители Башкирии увидят самое длинное лунное затмение и великое противостояние Марса Фото: Алексей Резников

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Жители Башкирии в июле увидят полное лунное затмение и великое противостояние Марса. В уфимском планетарии отметили, что эти два явления случаются весьма редко, а то, что они приходятся на одну дату, необычайно редкое совпадение. Оба события произойдут ночь с 27 на 28 июля.

Полное лунное затмение

Как известно, лунные затмения происходят во время полнолуний, когда Солнце, Земля и Луна выстраиваются на одной прямой и Луна, двигаясь по орбите, оказывается в тени, отбрасываемой Землей. Продолжительность полного затмения составит 1 час 43 минуты.

Вначале Луна проходит через полутень Земли — это полутеневое затмение. В полутень Земли Луна начнет входить 27 июля в 22.14 по уфимскому времени. Потемнение Луны при прохождении по полутени Земли столь незначительно и происходит так медленно, что оно почти незаметно для глаза, пояснили в планетарии.

Затем Луна входит в тень Земли. Так как Луна движется с запада на восток, то первым входит в земную тень восточный (левый) край Луны. С этого момента — в 23.24 по уфимскому времени — начинается частное затмение — будет ощущение того, что нечто темное и круглое наползает на лунный диск. Часть Луны будет освещена солнечным светом, а часть ее будет погружена в земную тень. В течение часа Луна будет погружаться в земную тень, постепенно приобретая вид серпа.

В 00.30 28 июля Луна полностью войдет в земную тень и начнется полное лунное затмение: в течение 1 часа и 43 минут Луна будет находиться в тени Земли, постепенно пересекая её. Во время затмения Луна не исчезает совсем, она видна на небе, но приобретает тусклую, коричневато-красную окраску: поскольку она освещается некоторым количеством солнечных лучей, преломленных в земной атмосфере. Так как Луна будет проходить через центральную часть земной тени, то она должна быть темной и, наверное, её непросто будет отыскать на небе.

В 01.21 по уфимскому времени наступит середина затмения, это будет момент максимальной фазы затмения и момент максимального погружения Луны в земную тень. В это время всего в шести градусах от Луны будет сиять яркий Марс, который за 15 часов до этого пройдет точку противостояния. Оба светила будут находиться над точкой юга, так что если затмение будет очень темным, то быстро отыскать Луну на небе поможет Марс, он будет виден как самая яркая звезда, а Луна будет над ним.

В 02.13 полное затмение, которое длилось 1 час 43 минуты, закончится, и Луна начнет выползать из земной тени, первым выглянет ее левый краешек. В 03.19 закончится частное затмение: Луна полностью выйдет из земной тени, и будет выходить из полутени Земли. Общая продолжительность теневого затмения составит 3 часа 55 минут.

И перед рассветом, в 04.28 Луна вернет себе былую яркость. Через 50 минут (в 5.20) взойдет Солнце, а через 15 минут после восхода Солнца скроется под горизонтом Луна.

Лунное затмение можно наблюдать невооруженным глазом. В бинокль или в телескоп затмившаяся Луна выглядит эффектнее: она имеет загадочный красно-бурый цвет и в земной тени более четко вырисовываются контуры лунных морей. Яркий Марс тоже будет виден невооруженным глазом.

Следующее полное лунное затмение, которое будет видно у нас полностью, произойдет только 7 сентября 2025 года.

Великое противостояние Марса

Великие противостояния Марса повторяются каждые 15 или 17 лет. Почти с каждым днем Марс становится все ярче и ярче, и в конце июля он достигнет максимального блеска — 2.78 звездных величины, затмевая Юпитер (- 2.13) и уступая в блеске только ярчайшей Венере (- 4.18).

Во время противостояний Марс находится на одной прямой с Солнцем и Землей, причем Земля проходит между Солнцем и Марсом.

Для земного наблюдателя Марс (да и любая другая внешняя планета) в противостоянии отстоит от Солнца на 180 градусов и восходит вечером в то время, когда Солнце заходит за горизонт, а заходит утром с восходом Солнца, т.е. виден всю ночь, и это самое благоприятное время для его наблюдения. Марс в это время оказывается ближе всего к Земле. Расстояние от Земли до Марса в противостоянии может составлять от 56 до 101 млн км. Если противостояние Марса совпадает с его прохождением перигелия (точки на орбите, ближайшей к Солнцу), и расстояние между Землей и Марсом менее 60 млн км, то такие противостояния называют «великими». Не всегда великие противостояния совпадают со временем прохождения Марса точки перигелия, разница во времени может составлять две недели. Вот на этот раз Марс в противостоянии окажется 27 июля в 10.11 по уфимскому времени, а перигелий пройдет 31 июля в 12.50, т.е. разница составит 4 дня и именно ближе всего к Земле Марс подойдет 31 июля.

Вблизи великого противостояния и после, Марс является ярчайшим объектом ночного неба, не считая Венеру. И невооруженным глазом он будет виден как самая яркая звезда невысоко над горизонтом — вечером на юго-востоке, ночью — на юге — в созвездии Козерога, рассказали в планетарии.

В последний раз астрономы наблюдали великое противостояние 28 августа 2003 года, когда Марс приблизился к Земле на рекордные 55,79 млн км, его яркость достигла — 2.88 звездных величины при видимом диаметре 25".

Следующее великое противостояние Марса состоится только 16 сентября 2035 года. Марс подойдет к Земле на расстоянии в 57.04 млн км, его яркость составит -2,84 звездных величины, а видимый диаметр — 25".