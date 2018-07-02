Фото: shutterstock Продавцы редких животных и рыб могут получить срок до девяти лет Фото: shutterstock

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

С 8 июля вступают в силу изменения в УК РФ, ужесточающие ответственность за продажу через интернет и с использованием СМИ ценных диких животных и водных биоресурсов, а также их частей и дериватов.

Максимальным наказанием за это станут девять лет лишения свободы со штрафом в размере от 1,5 млн до 3 млн рублей, сообщается на сайте Госдумы

За незаконное приобретение или продажу животных, водных биоресурсов, как указывается в законе, устанавливается наказание в виде принудительных работ на срок до трех лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1,5 млн рублей с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового либо в виде лишения свободы на срок до четырех лет со штрафом в аналогичном размере.