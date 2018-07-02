Фото: Ксения Калинина Новые правила дорожного движения: появятся новые знаки, полис ОСАГО и анализ крови на алкоголь Фото: Ксения Калинина

УФА, 2 июл 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

С 1 июля в России вступили в силу несколько поправок, регулирующих движение автотранспорта. Они касаются авто с грязным выхлопом, полисов ОСАГО и досмотра нетрезвых водителей, пишут «Известия».

Итак, этим летом в стране вводятся новые знаки, которые будут обозначать зоны, куда запрещено въезжать транспортным средствам с «грязным» выхлопом.

К примеру, новый знак 5.35 «Зона с ограничением экологического класса механических транспортных средств» обозначает, что за этот знак запрещён въезд автомобилей экологический класс которых ниже значения, указанного на знаке.

Если на знаке стоит цифра «4», то за него не могут проезжать автомобили экологического класса «Евро-0», «Евро-1», «Евро-2» и «Евро-3».

Знак 5.36 ограничивает проезд большегрузов с двигателем определенного экологического класса.

На дорогах эти знаки появятся позже.

Контролировать выполнение нового правила будет камеры и инспекторы ГИБДД: номер транспортного средства сверят с базой данных МВД, где содержится информация об экологическом классе автомобиля.

ОСАГО

С 1 июля в России действует новая форма полиса ОСАГО – она будет единой для бумажной и электронной версии документа. В полисе появится QR-код с информацией о транспортном средстве, владельце и сроке действия страховки.

Кровь на алкоголь

Трезвость водителей можно будет определять не только с помощью алкотестера, но и по анализу крови. К примеру, если водитель находится без сознания. Ранее суды не могли опираться на эти данные. По действующим нормам, уровень алкоголя в крови не должен быть выше 0,3 промилле — это 0,3 г алкоголя на литр крови.