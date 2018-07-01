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В России утвержден национальный план по противодействию коррупции на 2018–2020 годы

ПОЛИТИКА
Фото: Андрей Старостин

В России утвержден национальный план по противодействию коррупции на 2018–2020 годы Фото: Андрей Старостин

УФА, 1 июл 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В России утвержден национальный план по противодействию коррупции на 2018–2020 годы. Соответствующий указ, подписанный Президентом РФ Владимиром Путиным, опубликован на интернет-портале правовой информации.

Как сообщают﻿ «Известия», программа, в частности, включает: улучшение системы ограничений, запретов и требований; совершенствование мер по борьбе с коррупцией в сфере закупок, товаров, услуг отдельными видами юрлиц, а также повышение эффективности просветительских, образовательных и иных мероприятий на формирование антикоррупционного поведения у чиновников, укрепление международного авторитета России. Следить за выполнением плана будет специально созданная рабочая группа, которую сформирует президиум Совета при президенте РФ. В указе также содержатся рекомендации Совфеду, Госдуме, Верховному суду, Счетной палате, Центробанку и Центризбиркому по реализации этой национальной программы.    

Теги: борьба с коррупцией, Путин
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