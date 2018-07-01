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1 июля Воскресенье

Уфа   °

В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары до 33°

ОБЩЕСТВО
Фото: автор

В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары до 33° Фото: автор

УФА, 1 июл 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.

В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары.

По информации Башгидромета, 2 июля жителей республики ожидает малооблачная погода без осадков. Ветер восточный, слабый, днем порывистый.

Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 28-33°. На отдельных участках автодорог утром дымка, с ухудшением видимости до 1-2 км.

Теги: погода
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