В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары до 33°
В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары до 33° Фото: автор
УФА, 1 июл 2018. /ИА «Башинформ», Лейла Аралбаева/.
В Башкирии первая рабочая неделя июля начнется с жары.
По информации Башгидромета, 2 июля жителей республики ожидает малооблачная погода без осадков. Ветер восточный, слабый, днем порывистый.
Температура воздуха ночью составит 13-18°, днем 28-33°. На отдельных участках автодорог утром дымка, с ухудшением видимости до 1-2 км.