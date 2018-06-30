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30 июня Суббота

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ЦИК заверил списки кандидатов в депутаты Госсобрания партий «Защитники Отечества» и «Гражданская Платформа»

ПОЛИТИКА

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Центризбирком Башкирии заверил списки кандидатов в депутаты Госсобрания Башкортостана, выдвинутые региональными отделениями политических партий «Защитники Отечества» и «Гражданская Платформа» по одномандатным избирательным округам, а также зарегистрированы их уполномоченные представители. Решение принято на заседании ЦИК РБ.

Значительный блок вопросов заседания был посвящён подготовке к выборам депутатов Государственного Собрания-Курултая Республики Башкортостан шестого созыва. В частности, в решениях Комиссии нашли отражение вопросы организации приёма, учёта, анализа, обработки и хранения в Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан и окружных избирательных комиссиях предвыборных агитационных материалов и представляемых одновременно с ними документов избирательных объединений, выдвинувших республиканские списки кандидатов и кандидатов по одномандатным округам; предоставления помещений, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для проведения публичных агитационных мероприятий в форме собраний по заявкам зарегистрированных кандидатов и избирательных объединений; обеспечения функционирования нового порядка реализации избирательных прав для граждан, которые будут находиться в день голосования вне места своего жительства; организации работы телефонной «горячей линии» связи с избирателями; использования технологии изготовления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования с машиночитаемым кодом и ряд других.

Теги: ЦИК РБ, выборы, партии
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