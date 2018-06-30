Пропавший в Салавате мальчик найден
УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.
Пропавший в Салавате десятилетний мальчик найден. Ребенок жив, сообщили волонтеры. Подробности происшествия не сообщаются.
Напомним, 28 июня родственники подали заявление в полицию об исчезновении ребенка. Волонтеры и правоохранители разыскивали его. Мальчик ушел на улицу и не вернулся. Последний раз его видели в районе ДОКа.
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