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30 июня Суббота

Уфа   °

В поселке Чишмы Чишминского района Башкирии пройдет День молодежи

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

В поселке Чишмы Чишминского района Башкирии пройдет День молодежи Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

В поселке Чишмы Башкирии пройдет праздник, посвященный Дню Молодежи России и Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Он состоится в субботу, 30 июня, в районном Парке Победы.

На празднике наградят активистов молодежной политики и спорта, волонтеров. Для гостей праздника организуют соревнования по мини-футболу, арм-спорту, стрельбе, фигурному вождению автомобиля, силовому экстриму (для юношей — кантовка колеса и буксировка автомобиля, для девушек — переноска ведер коромыслом и метание гири). Для детей также предусмотрены игры и конкурсы. В этот же вечер состоится ярмарка вакансий для молодежи и профориентационные беседы для подростков и выпускников школ.

Также в программе — выставка автомобилей, акции «Нет-наркотикам» и «Время жить»,  парад колясок и концерт «Молодежь — за здоровый образ жизни».

Начало праздника в 20 часов, завершится он в полночь запуском салюта.

День молодёжи — национальный праздник молодых людей, отмечается в Российской Федерации ежегодно, летом, 27 июня.

В некоторых городах основные торжества проводятся в последнее воскресенье июня, так как 27 июня часто, в зависимости от года, является рабочим днём и не попадает на выходной. В этот день по всей России проводятся праздничные мероприятия, концерты, викторины,спортивные состязания, дискотеки, конкурсы и народные гуляния.

Теги: день молодежи
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