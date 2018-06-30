В Башкирии численность единороссов за год выросла на 8 тысяч человек

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии региональное отделение «Единой России» насчитывает в своих рядах 97 447 членов. Об этом на партийной конференции 30 июня сообщил Секретарь регионального отделения, Председатель Госсобрания РБ Константин Толкачев.

Он напомнил, что 20 апреля 2017 года было принято решение об усилении работы по увеличению численности членов партии. За этот период состав отделения вырос на 8 тысяч человек.

Большую часть в рядах партийцев (более 31%) составляют работники сферы образования. Затем идут работники промышленного сектора и здравоохранения.

«Количество сторонников партии в республике составляет 45 022 чел. Сторонники приняли активное участие в праймериз – из 78 участников 4 кандидата прошли по одномандатному округу, еще 21 человек прошел по общему списку», — сказал Константин Толкачев.

В ходе конференции также были выдвинуты кандидаты от «Единой России» на выборы в Государственное Собрание – Курултай РБ шестого созыва.