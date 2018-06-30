Фото: пресс-служба Главы Башкортостана Рустэм Хамитов предложил использовать возможности учебного центра БАГСУ для повышения квалификации медиков Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов предложил использовать возможности учебного центра БАГСУ для повышения квалификации медицинских работников.

– Сегодня мы сформировали на базе БАГСУ и БИРО (Башкирский институт развития образования) новый учебный центр, который в формате электронного образования попытается охватить все отрасли нашей экономики, жизни, в том числе социальные направления, – сказал руководитель региона. – Надо подумать, как использовать возможности этого центра, в том числе работникам здравоохранения. Здесь все предложения хороши.

Рустэм Хамитов отметил, что в республике уже активно используется дистанционная система профессиональной подготовки и повышения квалификации медиков.

– Уверен, что каждый врач, каждая медсестра, каждый работник здравоохранения ежегодно должен проходить повышение квалификации, не обязательно с отрывом от места работы, – подчеркнул Глава региона. – Электронное образование, компьютерные технологии, информационные технологии позволяют сегодня всё делать.