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30 июня Суббота

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Рустэм Хамитов предложил использовать возможности учебного центра БАГСУ для повышения квалификации медиков

ОБЩЕСТВО
Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

Рустэм Хамитов предложил использовать возможности учебного центра БАГСУ для повышения квалификации медиков Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов предложил использовать возможности учебного центра БАГСУ для повышения квалификации медицинских работников.

– Сегодня мы сформировали на базе БАГСУ и БИРО (Башкирский институт развития образования) новый учебный центр, который в формате электронного образования попытается охватить все отрасли нашей экономики, жизни, в том числе социальные направления, – сказал руководитель региона. – Надо подумать, как использовать возможности этого центра, в том числе работникам здравоохранения. Здесь все предложения хороши.

Рустэм Хамитов отметил, что в республике уже активно используется дистанционная система профессиональной подготовки и повышения квалификации медиков.

– Уверен, что каждый врач, каждая медсестра, каждый работник здравоохранения ежегодно должен проходить повышение квалификации, не обязательно с отрывом от места работы, – подчеркнул Глава региона. – Электронное образование, компьютерные технологии, информационные технологии позволяют сегодня всё делать.

Теги: глава рб, здравоохранение, повышение квалификации
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