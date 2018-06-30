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30 июня Суббота

Уфа   °

Наука и инновации – основа развития современной медицины – Рустэм Хамитов

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Наука и инновации – основа развития современной медицины – Рустэм Хамитов Фото: Олег Яровиков

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Инновационные технологии, передовые разработки, цифровые технологии в настоящее время являются основой развития медицинской науки, в том числе в Башкортостане. Об этом заявил Глава республики Рустэм Хамитов.

– Наука и инновации выступают сегодня основой развития современной медицины. Важной её частью становятся молекулярная и генетическая диагностика, виртуальная и телемедицина. Активно используются импланты, синтетические органы, биоинженерные устройства, многое другое, что ещё вчера казалось далёким будущим, – сказал руководитель региона. – Новые информационные технологии помогают специалистам анализировать большие массивы медицинских данных, возможности 3D-печати – создавать донорские органы, технологии дополненной реальности – проводить сложнейшие малоинвазивные операции.

Глава республики сообщил, что в рамках Башкирской технологической инициативы формируется современная индустрия здоровьесбережения.

– Наши вузы начали работать в этой части. Авиационный университет создаёт новые материалы. Уфимский Институт химии РАН разрабатывает новые лекарственные препараты, – отметил Рустэм Хамитов. – Многие работают в этой отрасли, понимая, что работа на здравоохранение, медицину сама по себе благородна, а, кроме того, сулит неплохие доходы в будущем.
По словам Главы региона, на сегодняшний день все организации здравоохранения Башкортостана, вплоть до сельских участковых больниц, объединены в единую информационную систему. Сформирована телемедицинская сеть из 30 центров.

– Мы видим, что сегодня проводятся сеансы телемедицины, удалённые операции, – сказал Рустэм Хамитов. – На Едином портале государственных и муниципальных услуг в онлайн-режиме работает личный кабинет пациента «Моё здоровье». Действуют Центр удалённых консультаций, Ситуационный центр.

Теги: глава рб, здравоохранение, инновации
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