Фото: сайт Фонда президентских грантов Более 30 некоммерческих организаций из Башкирии стали победителями конкурса президентских грантов Фото: сайт Фонда президентских грантов

УФА, 30 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Некоммерческие организации Башкортостана запускают в регионе десятки актуальных социальных проектов. Возрастающую активность НКО в этой сфере отметил Глава республики Рустэм Хамитов.

– Если в прошлом году 12 НКО республики стали победителями первого конкурса президентских грантов на общую сумму 14 млн рублей, то по итогам первого конкурса в этом году уже 31 некоммерческая организация привлекла на реализацию социально значимых проектов более 32 млн рублей, – отметил руководитель региона. –. Причем 10 млн рублей из них получили НКО из малых городов и районов. Это говорит о росте компетенций в этой части на местах.

По данным Фонда президентских грантов, всего на первый конкурс 2018 года было представлено 9 175 проектов из всех 85 регионов страны. Проекты реализуются по 13 направлениям.