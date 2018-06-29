Школьники Башкирии помогают ученым исследовать животный мир

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Школьники Башкирии принимают участие в исследовательских работах животного мира республики.

Как сообщил директор Института экологической экспертизы и биоинформационных технологий Виктор Валуев, в настоящее время образовано четыре группы школьников из Уфы и Уфимского района.

Ученики совместно с учителем биологии и сотрудниками института проходят свой маршрут и наблюдают за животным миром, фиксируют данные по специальной методике, разработанной учеными. В настоящее время охвачена площадь в западном направлении от Уфы.

После завершения проекта все полученные результаты по численности и видовому составу животного мира будут сведены в одну работу, их проанализируют ученые.