УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Жители Башкирии жалуются на нашествие мошкары.

«Насекомые проникают в дома, москитные сетки их не останавливают. Укусы безболезненные, а следы от них — воспаляются и зудят, детям часто требуется помощь врачей», — сообщают жители села Акбердино Иглинского района Башкирии.

В этом году действительно наблюдается массовый вылет мошки и гнуса, это объясняется погодными условиями — долгое время было холодно и влажно, при повышении температуры воздуха личинки превратились во взрослых особей, поясняют санитарные врачи.

Активность насекомых, как правило, проявляется ранним утром и поздним вечером. В момент укуса в ранку поступает обезболивающее вещество, поэтому человек обнаруживает лишь следы — зудящие волдыри и припухлости. В инфекционной больнице Уфы агентству «Башинформ» сообщили, что мошки нашего региона заболеваний обычно не переносят.

Мошка — привычное явление для тундры, Астраханской области. В дни проведения чемпионата мира по футболу насекомые атаковали Волгоград. Для борьбы с ними применяли легкую авиацию.

«В Башкирии обработка от личинок мошки и гнуса не предусмотрена, Республиканский центр дезинфекции проводит обработку только против клещей и комаров», — рассказали в региональном Минздраве.