Жители Башкирии жалуются на нашествие мошкары
УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.
Жители Башкирии жалуются на нашествие мошкары.
«Насекомые проникают в дома, москитные сетки их не останавливают. Укусы безболезненные, а следы от них — воспаляются и зудят, детям часто требуется помощь врачей», — сообщают жители села Акбердино Иглинского района Башкирии.
В этом году действительно наблюдается массовый вылет мошки и гнуса, это объясняется погодными условиями — долгое время было холодно и влажно, при повышении температуры воздуха личинки превратились во взрослых особей, поясняют санитарные врачи.
Активность насекомых, как правило, проявляется ранним утром и поздним вечером. В момент укуса в ранку поступает обезболивающее вещество, поэтому человек обнаруживает лишь следы — зудящие волдыри и припухлости. В инфекционной больнице Уфы агентству «Башинформ» сообщили, что мошки нашего региона заболеваний обычно не переносят.
Мошка — привычное явление для тундры, Астраханской области. В дни проведения чемпионата мира по футболу насекомые атаковали Волгоград. Для борьбы с ними применяли легкую авиацию.
«В Башкирии обработка от личинок мошки и гнуса не предусмотрена, Республиканский центр дезинфекции проводит обработку только против клещей и комаров», — рассказали в региональном Минздраве.