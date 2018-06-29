Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.29 ↑

EUR 73.08 ↑

29 июня Пятница

Уфа   °

Жители Башкирии жалуются на нашествие мошкары

ОБЩЕСТВО

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Розалия Валеева/.

Жители Башкирии жалуются на нашествие мошкары.

«Насекомые проникают в дома, москитные сетки их не останавливают. Укусы безболезненные, а следы от них — воспаляются и зудят, детям часто требуется помощь врачей», — сообщают жители села Акбердино Иглинского района Башкирии.

В этом году действительно наблюдается массовый вылет мошки и гнуса, это объясняется погодными условиями — долгое время было холодно и влажно, при повышении температуры воздуха личинки превратились во взрослых особей, поясняют санитарные врачи.

Активность насекомых, как правило, проявляется ранним утром и поздним вечером. В момент укуса в ранку поступает обезболивающее вещество, поэтому человек обнаруживает лишь следы — зудящие волдыри и припухлости. В инфекционной больнице Уфы агентству «Башинформ» сообщили, что мошки нашего региона заболеваний обычно не переносят.

Мошка — привычное явление для тундры, Астраханской области. В дни проведения чемпионата мира по футболу насекомые атаковали Волгоград. Для борьбы с ними применяли легкую авиацию.

«В Башкирии обработка от личинок мошки и гнуса не предусмотрена, Республиканский центр дезинфекции проводит обработку только против клещей и комаров», — рассказали в региональном Минздраве.

Теги: нашествие насекомых
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
Штормовое предупреждение в Башкирии: прогнозируются сильные ливни и крупный град
По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 28 июня, и в первой половине ночи 29 июня в Башкирии объявлено штормо
Из Уфы в Анталию не могут вылететь 219 пассажиров
На шесть часов задерживается рейс авиакомпании Atlasjet Airlines (AtlasGlobal) из Уфы в Турцию. В столичном аэропорту на рейс ожидают посадки 219 пассажи
Сдать ЕГЭ на высший балл: советы от стобалльника из Башкирии
Набравший в этом году 100 баллов по обществознанию Юрий Федоров из Гафурийского района рассказал в интервью журналисту агентства «Башинформ», как готови
Названы новые тарифы на коммунальные услуги в Уфе
С 1 июля в стране повышаются тарифы на жилищно-коммунальные услуги. Как сообщили в администрации Уфы, для жителей столицы Башкирии стоимость 1 кубометра
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть