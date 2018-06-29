Фото: Официальная группа вконтакте Новый природный парк, как изменились цены в вузах, за что осудили уфимских врачей и на сколько повысятся тарифы - неделя глазами СМИ Фото: Официальная группа вконтакте

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

Новый природный парк

В Башкирии близится к завершению организация нового природного парка республиканского значения «Зилим». Об этом сообщил глава региона Рустэм Хамитов. Он отметил, что проект прошёл госэкспертизу. Документы согласованы в Минэкологии России. Как уточняет «Башинформ», решение о создании природного парка на реке Зилим в районе Киндерлинской пещеры продиктовано тем, что территория с уникальными природными условиями загрязнялась из-за неорганизованного отдыха и вмешательства в экосистему. В 2016 году глава республики распорядился создать научное обоснование и концепцию природного парка.

Также стало известно, что туристический кластер «Бурзянский» будет развиваться за счёт средств инвесторов. «Кластер «Бурзянский» суммарно оценивается в 2,5-3 млрд рублей. Федеральные и республиканские ресурсы — это примерно 500-700 млн рублей максимум. Всё остальное — это частный сектор», — сообщил глава региона, отметив важную роль частного сектора в развитии инфраструктурных проектов. Кластер «Бурзянский» вошёл в федеральную программу «Развитие внутреннего и въездного туризма» и будет сформирован на территории Бурзянского, Кугарчинского и Куюргазинского районов, отмечается в сообщении.

«Искусство костюма» затмило нефтяников: как изменились цены в вузах

РБК-Уфа проанализировал, как изменились расценки на высшее образование в регионе. Выяснилось, что большинство специальностей по сравнению с прошлым годом подорожало. Самой дорогой специальностью вновь стала стоматология. Годовая стоимость обучения в БГМУ — 171 тыс. рублей. В тройку самых дорогих специальностей вошли также «Лечебное дело» (140 тыс.) и «Педиатрия» (130 тыс.). В УГНТУ примерно на уровне прошлых лет (155 тыс. против 150) осталась «Архитектура», несколько геологических специальностей обходятся в 138 тыс. рублей. В лидерах по стоимости «Искусство моды и стиля», «Искусство костюма и графический дизайн», «Промышленный дизайн» (все — 164 тыс.). В УГАТУ самые дорогие профессии обойдутся в 161,5 тыс. в год. БашГУ предлагает одну дорогую специальность — «Наноматериалы» (158,9 тыс.). БГПУ символически снизил цены на сверхдорогие специальности — «Физкультура», «Дизайн среды», «Графический дизайн» - до 162,1 тыс. рублей, рассказали в издании.

Журнал Forbes представил свой рейтинг российских вузов, в котором оценил университеты по различным параметрам. УГНТУ — на 56 месте, сообщает «Башинформ».

Тем временем, как пишет «Молодежная газета», в Башкирии закрыли Стерлитамакский институт физкультуры — филиал Уральского госуниверситета физкультуры, расположенного в Челябинске.

Также на этой неделе стало известно, что в Башкирии студенты колледжей из малообеспеченных семей будут получать бесплатное питание. Соответствующий закон подписал глава РБ.

Откуда и куда завезли птичий грипп

На этой неделе в Башкортостане выявили факты поступления с предприятий Пензенской области птицеводческой продукции, зараженной птичьим гриппом. Зараженная продукция обнаружена в крупных торговых сетях республики — в «Пятерочке» и «Магните», в Буздякском, Белебеевском и Татышлинском районах, а также в Ишимбае и Сибае. Вся продукция изъята и изолирована. Дополнительно госветслужбой республики проводится мониторинг поступающей продукции, сообщил «Башинформ».

По информации агентства, в республике обостряется эпидситуация по кори. С начала текущего года в Башкирии зарегистрировано шесть случаев заболеваемости корью.

Пассажиров повезут по новым правилам

В столице Башкирии внесли изменения в правила пассажирских перевозок, об этом написала газета «Вечерняя Уфа». Отныне перевозчики обязаны передавать данные о местонахождении транспорта в региональную и муниципальную системы навигации. Количество резервного транспорта на каждый маршрут будет определять администрация города. Также участники конкурса на право перевозок должны подтвердить наличие у них транспортных средств. Расширился и перечень условий, при которых лицензию могут отозвать.

Также депутаты горсовета Уфы заменили публичные слушания в градостроительной сфере общественными обсуждениями. Участие в них смогут принимать только жители территории, о которой идет речь.

МДИ-2019 проведут на внебюджетные средства

Как передает ИА «Башинформ», с 9 по 14 июля 2019 года столица Башкирии примет 53 летние Международные детские игры. Соглашение об этом подписано 26 июня. Президент и генсекретарь комитета МДИ на этой неделе посетили спортивные объекты, где планируется проведение соревнований, на которые приедут почти 2000 участников из более чем 60 городов мира. Отмечается, что МДИ-2019 в Уфе полностью организовываются на внебюджетные средства. Игры республика будет использовать в качестве продвижения собственного бренда.

Осудили врачей, обвиняемых в смерти пациента

В Уфе осудили сразу трёх врачей. Хирургов 21-й больницы обвинили в смерти пациента, которому они делали операцию. По словам родственников, мужчина не выжил из-за неправильных действий докторов. Разбирательство по делу шло пять лет. Как сообщает ГТРК «Башкортостан», после экспертиз с привлечением лучших врачей страны были возбуждены уголовные дела по двум статьям. Завотделением обвинили в халатности, оперирующего хирурга и лечащего врача — в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей. В итоге решением суда обвиняемых врачей амнистировали.

Встреча с президентом «Росспецмаш»

Глава Башкортостана Рустэм Хамитов в Уфе встретился с президентом ассоциации «Росспецмаш» Константином Бабкиным. Стороны обсудили вопросы укрепления сотрудничества, ход реализации в республике федеральной программы субсидирования отечественных производителей сельхозтехники, возможности использования альтернативных видов топлива, сообщил «Башинформ». Как отметил руководитель региона, за последние семь лет в Башкортостане приобретено 20 тысяч единиц техники и оборудования на 25,6 млрд рублей. По республиканской программе приобретено свыше 1,5 тысячи зерноуборочных комбайнов, в том числе более 1 300 — производства компании «Ростсельмаш».

«Мы готовы работать с вами по любым программам, вместе продвигаясь вперёд», — подчеркнул на встрече Рустэм Хамитов.

В Уфе открыли новый причал

Пока набережную приводят в порядок, речной причал решено перенести в другое место, передает телеканал «Вся Уфа». На этой неделе состоялось открытие нового причала. Как отмечается, в этом году планируется 17 судозаходов в Уфу. А эта причальная стойка будет стоять здесь два сезона. Также до 2020 года планируется устранить один из ограничивающих факторов, который мешает подходу судов — углубить фарватер реки Белой.

Как стало известно ИА «Башинформ», в Уфе по поручению главы республики будет создана специализированная эксплуатационная организация, ответственная за содержание набережной реки Белой.

У экс-борца с коррупцией изъяли многомиллионное имущество

В Уфе у экс-борца с коррупцией изъяли многомиллионное имущество в доход государства. Как передает телеканал БСТ, осенью прошлого года видеоролик, в котором начальник отдела регионального антикоррупционного управления МВД дарит своей девушке Mercedes-Benz, вызвал неоднозначную реакцию общественности. По данному факту прокуратура организовала проверку. Как выяснилось, доходы мужчины не совпадали с расходами. В 2013 году он приобрел коттедж с бассейном, апартаменты, офисное помещение и элитные машины. Общая стоимость имущества составила 24 млн рублей, что значительно превысило годовой доход борца с коррупцией. Бывший полицейский не сумел доказать законность приобретения имущества. Уголовное дело по факту превышения должностных полномочий рассмотрят в суде, а заседания обвиняемый будет дожидаться под стражей, уточнили на телеканале.

Автоматический сбор заявок на лекарства

Решить проблему со сбоями в предоставлении лекарств льготным категориям граждан поможет специальная автоматизированная программа. Её внедрение обсуждалось на недавнем совещании по лекарственному обеспечению, которое провёл глава Башкортостана Рустэм Хамитов. Как сообщает «Башинформ», новая система позволит отследить обеспечение пациента льготными препаратами от постановки его на учёт до получения препарата. Программа была протестирована в поликлиниках Уфы. Она позволит определить реальную потребность пациентов в препаратах. Ранее руководитель региона отмечал, что в его адрес поступило множество жалоб и обращений граждан по лекарственному обеспечению. Он поручил принять все меры для того, чтобы подобная ситуация не повторилась.

300 тысяч рублей за третьего ребенка?

Меры, способные привести к увеличению рождаемости, обсудили участники координационного совета по государственной семейной политике при правительстве РБ. Как пишет газета «Республика Башкортостан», в этом году в регионе родилось 15,2 тысячи малышей — почти на 4% меньше, чем за тот же период прошлого года. Чтобы выйти из этого состояния, семей с тремя детьми должно быть не менее половины. По мнению специалистов, в этом может помочь изменение порядка единовременной выплаты в 300 тысяч рублей на улучшение жилищных условий. Речь идет о повышении возраста родителей, у которых родился первенец, и ее предоставлении также при рождении третьего ребенка.

Доктор на связи

В скором будущем по капле крови можно будет диагностировать инфаркт, а по объему выдыхаемого воздуха — ряд сердечных заболеваний. О новейших технологиях в сфере медицины рассказал в газете «Уфимские ведомости» директор института персонализированной медицины Сеченовского университета Филипп Копылов. По его мнению, в перспективе могут быть созданы биосенсоры для размещения в организме, способные мониторить состояние здоровья человека на протяжении всей жизни, говорится в издании.

Тарифы повысятся

С 1 июля в Башкирии изменятся тарифы на услуги ЖКХ. Индекс изменения размера платы за комуслуги утвержден в 5,9%. Так, рост тарифов составит: за водоснабжение — 6,21%; водоотведение — 17,7%; отопление — 5,17%; газоснабжение — 3,4%; электроснабжение — 4,87%. Для жителей Уфы стоимость кубометра холодной воды увеличится на 1,23 рубля — до 25 рублей. Водоотведение повысится на 5,96 рубля — с 23,82 до 29,78 рубля за кубометр. Плата за отопление вырастет на 79,13 рубля за Гкал и составит 2057,45 рубля. Плата за ЖКУ в среднем увеличится от 5,0 до 5,7%, информировал РБК-Уфа.

Как получить грант

Объявлен прием заявок на соискание грантов Главы РБ, направленных на сохранение и развитие госязыков республики и языков народов Башкортостана. Как пишет газета «Башкортостан», соискателями грантов могут стать НКО, государственные и муниципальные унитарные предприятия, действующие в сферах культуры, образования, науки, СМИ, молодежной политики и спорта. Заявки на участие в конкурсе принимаются со 2 по 23 июля в Минкультуры РБ.