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29 июня Пятница

Уфа   °

Жаркая погода возвращается в Башкирию, воздух прогреется до 34 градусов

ОБЩЕСТВО
Фото: ИА «Башинформ»

Жаркая погода возвращается в Башкирию, воздух прогреется до 34 градусов Фото: ИА «Башинформ»

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В предстоящие выходные в Башкирию после небольшого перерыва возвращается жара, температура воздуха вновь повысится до 30-градусных отметок.

В понедельник, 2 июля, днем воздух прогреется до 29-34 градусов. В середине наступающей недели по республике пройдут грозовые дожди, ливни, град, шквалистые усиления ветра до сильного. После этого жара вновь пойдет на спад.

На минувшей неделе по региону температура воздуха повышалась до максимального уровня -  27-34 градусов. В столице республики столбики термометров в эти дни показывали 30-32 градуса.  С прохождением фронтального раздела днем 28 июня местами по республике наблюдались неблагоприятные метеорологические явления — грозы, шквалистые усиления ветра до  18 м/с, град  до 3-5 мм. На метеорологическом посту Уфа-ГМЦ диаметр градин достигал 10 мм, также наблюдался сильный  дождь количеством 26 мм.

Теги: погода
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