Фото: Андрей Старостин Общественная палата Башкирии принимает предложения по пенсионной реформе Фото: Андрей Старостин

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/.

Общественная палата Башкортостана до 2 июля принимает предложения, связанные с широко обсуждаемой сегодня пенсионной реформой.

«Общественные палаты регионов традиционно участвуют в обсуждении различных законопроектов. Этот — один из самых обсуждаемых на данный момент, поскольку пенсионная реформа затрагивает всех россиян. К масштабному обсуждению пенсионной реформы мы подключили Общественные советы во всех муниципалитетах республики, чтобы каждый мог высказать свое мнение, — заявила на круглом столе по обсуждению пенсионной реформы председатель Общественной палаты Башкортостана Ольга Панчихина. — Все собранные до 2 июля предложения по данному вопросу будут направлены на рассмотрение в Общественную палату России. После анализа поступивших из регионов предложений Общественная палата страны направит их для обсуждения в Госдуму».

Как подчеркнула глава региональной Общественной палаты, «нам важно услышать мнение каждого».

«Самое главное в этой реформе — обеспечение роста действующих пенсий. Денег у пенсионеров должно быть больше, чтобы жизнь стала лучше. Надеюсь, что наши предложения войдут в итоговые предложения Общественной палаты России, которые она направит на рассмотрение в Госдуму», — добавила Ольга Панчихина.