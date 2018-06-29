Фото: Олег Яровиков В одном из районов Башкирии имя ветерана Великой Отечественной войны самовольно исключили из списка на мемориальной доске Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

В деревне Галиакберово Бурзянского района имя участника Великой Отечественной войны незаконно исключили из списка на мемориальной доске.

С иском в районный суд обратился местный житель, указав на то, что фамилия его отца изначально была обозначена на мемориальной доске ветеранов войны — уроженцев деревни. Однако в декабре 2015 года сведения о нем оказались исключены из поименного списка, новый глава сельского поселения вписал в него имя другого ветерана.

В ходе судебного заседания руководитель сельсовета объяснил, что отец истца не участвовал в войне, а был отправлен в распоряжение начальника лагеря «Чебаркуль», и он убрал его фамилию из списка, записав вместо него того ветерана, которого они забыли включить в список.

Между тем судом установлено, что в книге «Они вернулись с Победой», изданной Сибайской городской типографией, отец истца, 1908 года рождения, указан как участник Великой Отечественной войны, неоднократно награжденный медалями, но информация о месте его службы отсутствует.

Суд, изучив материалы дела, пришел к выводу о том, что действия главы администрации сельского поселения являются самовольными и ничем не обоснованными, так как решение о включении ветерана Великой Отечественной войны в поименный список на мемориальной доске входит в компетенцию военных комиссариатов. Администрацию района обязали восстановить имя ветерана в поименном списке на мемориальной доске.