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29 июня Пятница

Уфа   °

Из Уфы в Анталию не могут вылететь 219 пассажиров

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Из Уфы в Анталию не могут вылететь 219 пассажиров Фото: Олег Яровиков

УФА, 29 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

На шесть часов задерживается рейс авиакомпании Atlasjet Airlines (AtlasGlobal) из Уфы в Турцию. В столичном аэропорту на рейс ожидают посадки 219 пассажиров, уточнили в пресс-службе.  

Согласно информации, размещенной на онлайн-табло аэропорта «Уфа», аэробус А-321 должен был вылететь в 06.55. Исходя из расчетного времени, самолет прибудет в столицу Башкирии к 12.55.

Причина многочасовой задержки воздушного судна на турецкое побережье — позднее прибытие аэробуса в Уфу, сообщает ГТРК «Башкортостан».

Теги: задержка рейса, Уфа, Турция, Анталия
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