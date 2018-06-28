В Башкирии молодогвардейцы ведут мониторинг детских лагерей

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Молодогвардейцы Башкирии совместно с органами власти и общественными институтами провели первый мониторинг загородных лагерей «Чайка» (ГО г.Уфа), «Энергетик» (Чишминский район), санаторий им. Чехово и «Карлугач» (Альшеевский район), «Юниор (Караидельский район), «Горский» (Кушнаренковский район).

В ходе реализации данной кампании МГЕР Башкортостана проводит оценку эффективности работы детских оздоровительных лагерей в районах и городах республики и изучает степень удовлетворенности детей условиями пребывания, размещения, питания и досуга в период их отдыха.

«Условия у лагерей разные, они зависят и от формы собственности. На сегодняшний день сообщу, что грубых нарушений не обнаружили, все в соответствии с требованиями законодательных норм: и питание, и условия пребывания и проживания, организация охраны и безопасности, состояние инфраструктуры — удовлетворительно. Руководство лагерей говорит и о перспективных проектах, и о том, что уже ими было сделано для улучшения условий. Приятно отметить положительные практики, инициированные руководством лагерей», – отметила руководитель Молодой Гвардии Единой России РБ Люция Юлуева.

Мониторинг продлится по 20 июля. Всего в Башкортостане более 100 лагерей, вошедших в реестр Министерства образования РБ.