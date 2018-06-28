Погода на 29 июня в Башкирии: грозовые дожди и ветер
Погода на 29 июня в Башкирии: грозовые дожди и ветер Фото: Олег Яровиков
УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
29 июня ночью по республике ожидаются шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с, сильные ливни и крупный град. Региональное МЧС объявило о штормовом предупреждении.
Дневная температура завтра ожидается в пределах 23-28 градусов.
Дальнейшее усиление жары синоптики прогнозируют в субботу, 30 июня. С очередным усилением антициклона и с поступлением более теплой воздушной массы температура воздуха к воскресенью повысится до 27-32 градусов.