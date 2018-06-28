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28 июня Четверг

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Forbes составил свой рейтинг российских вузов: единственный вуз Башкирии оказался на 56 месте

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Forbes составил свой рейтинг российских вузов: единственный вуз Башкирии оказался на 56 месте Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

Российский журнал Forbes представил свой первый рейтинг российских вузов, в котором оценил университеты по различным параметрам качества. Составители учитывали не только качество образования, научно-исследовательскую, международную и финансовую деятельность, но и карьерные перспективы учащихся, — сообщается сайте журнала.

Среди показателей, которые легли в основу рейтинга, — средняя зарплата выпускников, наличие среди них миллиардеров, высокопоставленных чиновников, а также членов советов директоров крупнейших российских и международных компаний.

В числе 100 вузов есть и Уфимский государственный нефтяной технический университет, он на 56 месте с 37,36 баллами из 100 возможных.

Лидером стала Российская экономическая школа (60,73), на втором месте — РАНХиГС (60,30), далее идет МФТИ (49,92).

За основу были взяты данные мониторинга эффективности деятельности более 600 учреждений высшего образования, подготовленного Министерством просвещения РФ. В рейтинг не вошли вузы, находящиеся в ведении силовых ведомств — МВД, ФСБ и других, поскольку они не отчитываются перед образовательным ведомством и нет мониторинга их деятельности. При этом из списка не исключили вузы творческой и спортивной направленности. К примеру, в первой двадцатке — Академия Русского балета имени А. Я. Вагановой.

  

Теги: образование, рейтинги, вузы
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