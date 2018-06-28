Разыскиваются родственники красноармейцев из Башкирии, найденных подо Ржевом
УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.
Разыскиваются родственники двух красноармейцев из Башкирии, останки которых были обнаружены в ходе поисковых экспедиций подо Ржевом.
Матюшечкин Андрей Никитич, 1911 года рождения, уроженец Стерлитамакского района, до войны жил в городе Ревда Свердловской области, оттуда был призван. Погиб подо Ржевом.
Берняков Дмитрий Федорович, 1913 года рождения, уроженец Уфы, проживал в Нижегородке. Погиб 3 сентября 1942 года также в боях подо Ржевом. Останки красноармейца обнаружены московским поисковым отрядом «Победа».
Поисковики просят родных воинов выйти на связь. Контактный телефон 8-963-909-19-70 (Волков Владимир Сергеевич).