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28 июня Четверг

Уфа   °

Разыскиваются родственники красноармейцев из Башкирии, найденных подо Ржевом

ОБЩЕСТВО

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Разыскиваются родственники двух красноармейцев из Башкирии, останки которых были обнаружены в ходе поисковых экспедиций подо Ржевом.

Матюшечкин Андрей Никитич, 1911 года рождения, уроженец Стерлитамакского района, до войны жил в городе Ревда Свердловской области, оттуда был призван. Погиб подо Ржевом.

Берняков Дмитрий Федорович, 1913 года рождения, уроженец Уфы, проживал в Нижегородке. Погиб 3 сентября 1942 года также в боях подо Ржевом. Останки красноармейца обнаружены московским поисковым отрядом «Победа».

Поисковики просят родных воинов выйти на связь. Контактный телефон 8-963-909-19-70 (Волков Владимир Сергеевич).

Теги: поисковое движение
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