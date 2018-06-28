В Луганской республике окончательно восстановили мемориал воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

22 июня в Луганской Народной Республике торжественно открыли окончательно восстановленный мемориал воинам 112-й Башкирской кавалерийской дивизии в поселке Чернухино.

Частично разрушенную во время войны 2014 года скульптуру всадника отреставрировали в октябре прошлого года. Уникальный памятник на месте массового захоронения солдат седьмого кавалерийского корпуса, героически погибших при освобождении села Чернухино, за свой счет спасли общественники из Москвы и Донецка. Как известно, в феврале 1943 года седьмой кавалерийский корпус, в составе которого в том числе находилась 112-я (116-я) Башкирская кавалерийская дивизия под командованием генерал-майора Минигали Шаймуратова, совершила глубокий рейд в тыл врага на город Ворошиловград, уничтожив большое количество солдат противника. 23 февраля при выходе из рейда у села Штеровка Ворошиловградской области погиб командир дивизии генерал-майор Минигали Шаймуратов. Самыми кровопролитными стали трехдневные бои у деревни Чернухино. Многие из башкирских конников и конников 14-й и 15-й кавдивизий остались лежать в окопах и на полях вокруг этого небольшого села. По неточным данным, в эти дни здесь погибли около двух тысяч красноармейцев, в их числе около тысячи наших соотечественников. Местные жители хоронили погибших на окраине села. В 1974 году на месте массового захоронения установили памятник — всадника в шинели и развевающейся плащ-палатке.

В этом году рядом с восстановленным памятником заменили плиты с фамилиями всех бойцов, похороненных в братской могиле. Список погибших расширили данными из паспорта захоронения и добавили к нему фамилии бойцов из списка безвозвратных потерь. Кроме того, исправили ошибки, которые были ранее.

При проверке выяснилось, что часть солдат, числящихся по паспорту захоронения покоящимися на мемориале, на самом деле остались живы. У многих имена и фамилии искажены, имена некоторых выбиты на мемориалах в соседних деревнях, — рассказали на пресс-конференции в агентстве «Башинформ» руководитель регионального отделения поискового движения Владимир Волков и общественник Виктор Мишняков. — Почти в каждом населенном пункте на этой территории есть памятники на местах захоронений погибших конногвардейцев, и везде мы встречаем фамилии наших соотечественников. Местные жители чтут память солдат, воевавших здесь в те годы. В селе Чернухино также находится музей, в котором хранятся данные о воинах 112-й кавдивизии.

Недавно поисковики провели здесь поисковую разведку на месте прорыва из рейда Башкирской кавалерийской дивизии и на месте гибели генерал-майора Минигали Шаймуратова.