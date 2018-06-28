На Уфу обрушилась гроза: прогноз МЧС оправдался

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе прошел грозовой фронт. Выпадение осадков по городу неравномерное: пока в центре светило солнце, в Затоне шел ливень. Или, когда в Зеленой роще посыпался град при сильном ветре, в центре сыпался обычный дождь. Читатели с разных концов города прислали свои фотографии.

К примеру, сообщается, что сильно затопило улицу Вологодскую в Черниковке. На фото видно, что проезжие части затоплены, а людям приходится переходить дорогу вброд — по колено в воде. Автомобили тоже не могут продолжать движение.

Здесь же, в северной части башкирской столицы стихия повалила деревья на улицах Фурманова, Пекинская и Кольцевая. В результате пострадали автомобили Рено и Мицубиси. На Кольцевой дерево упало на провода трамвайных линий. Это происшествие обошлось без пострадавших.

Грозы с громом и молниями, по прогнозу, продолжатся до утра пятницы. Чрезвычайные службы просят помнить о мерах предосторожности.