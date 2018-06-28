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28 июня Четверг

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В Башкирии студенты колледжей из малообеспеченных семей будут получать бесплатное питание

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии студенты колледжей из малообеспеченных семей будут получать бесплатное питание Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии студенты из малообеспеченных семей, получающие среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих, смогут рассчитывать на бесплатное питание. Соответствующие поправки в закон республики «Об образовании» приняли депутаты Госсобрания РБ. Документ подписал Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Льготы полагаются учащимся бюджетных отделений из семей, среднедушевой доход в которых не превышает величину прожиточного минимума. Порядок обеспечения таких студентов бесплатным питанием устанавливается Правительством РБ.

По словам министра образования Башкирии Гульназ Шафиковой, среди учащихся ссузов преобладают дети, чьи семьи имеют низкие доходы, поэтому обеспечение бесплатным питанием для них особенно актуально. В этой связи улучшение социальных условий для студентов способствует популяризации и повышению престижа рабочих профессий.

Теги: глава рб, образование, питание
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