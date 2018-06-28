Уважаемый пользователь, Вы пользуетесь устаревшим браузером, который не поддерживает современные веб-стандарты и представляет угрозу вашей безопасности. Для корректного отображения сайта рекомендуем установить актуальную версию любого современного браузера:


Google chrome
Opera
Firefox
Safari
Internet Explorer

Прочитать в мобильной версии сайта

РУС

USD 63.13 ↑

EUR 73.60 ↓

28 июня Четверг

Уфа   °

Штормовое предупреждение в Башкирии: прогнозируются сильные ливни и крупный град

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Штормовое предупреждение в Башкирии: прогнозируются сильные ливни и крупный град Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 28 июня, и в первой половине ночи 29 июня объявлено штормовое предупреждение.

Местами по республике ожидаются шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с, сильные ливни и крупный град.

Спасатели рекомендует соблюдать правила безопасности. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра,

Если вы на природе: ни в коем случае не купайтесь в водоемах при штормовом предупреждении, даже если это небольшое озеро или речка. Не разводите костров при грозе и сильном ветре, не отправляйтесь куда-либо в одиночку, обращаются к жителям республики в МЧС. При граде по возможности лучше не выходить из дома. Находясь в помещении, лучше держаться как можно дальше от окон. Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, защитите голову от ударов градин, не пытайтесь найти укрытие под деревьями.  Если во время града вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол, ни в коем случае не покидайте его. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, очень редко он продолжается дольше 15 минут.

Теги: штормовое предупреждение
Читайте нас в Яндекс.Новостях
Читайте также
В Башкирии из-за жары работники могут уходить домой раньше - региональный Минтруд
Работодателей Башкортостана просят сократить трудодни на час. На официальном сайте Минтруда РБ появилась информация о полномочиях работодателей во время
Самая дорогая специальность в вузах Башкирии стоит почти 180 тысяч рублей в год - мониторинг цен
Высшие учебные заведения Башкортостана обновили цены на обучение. Агентство «Башинформ» представляет обзор наиболее дорогостоящих специальностей в госуд
Где и как в Башкирии отметят День молодежи - 2018
27 июня россияне от 14 до 35 лет могут по праву считать своим праздником. В стране отмечается День молодежи. Агентство «Башинформ» подготовило программу
Жара в Уфе спадет на следующей неделе
Жители Башкирии уже неделю наслаждаются настоящей летней жарой. Днем столбики термометров поднимаются выше +31 градуса. Такая погода, по данным портала «
Лонгриды
Общество
Новости партнеров
Экономика
Политика
Культура
Спорт
Происшествия
Фоторепортажи
 
Подпишитесь на важные новости Уфы и республики
Спасибо, я уже с вами!
Яндекс цитирования
Рейтинг ресурсов "УралWeb"
закрыть