Фото: Олег Яровиков Штормовое предупреждение в Башкирии: прогнозируются сильные ливни и крупный град Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

По данным Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, сегодня, 28 июня, и в первой половине ночи 29 июня объявлено штормовое предупреждение.

Местами по республике ожидаются шквалистое усиление ветра до 21-26 м/с, сильные ливни и крупный град.

Спасатели рекомендует соблюдать правила безопасности. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

При усилении ветра МЧС рекомендует ограничить выход из зданий, находиться в помещениях. На улице при сильном ветре следует укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Важно взять под особый контроль детей и не оставлять их без присмотра,

Если вы на природе: ни в коем случае не купайтесь в водоемах при штормовом предупреждении, даже если это небольшое озеро или речка. Не разводите костров при грозе и сильном ветре, не отправляйтесь куда-либо в одиночку, обращаются к жителям республики в МЧС. При граде по возможности лучше не выходить из дома. Находясь в помещении, лучше держаться как можно дальше от окон. Находясь на улице, постарайтесь выбрать укрытие, защитите голову от ударов градин, не пытайтесь найти укрытие под деревьями. Если во время града вы перемещаетесь на автомобиле, то прекратите движение. Находясь в автомобиле, держитесь дальше от стекол, ни в коем случае не покидайте его. Помните, что средняя продолжительность града составляет примерно 6 минут, очень редко он продолжается дольше 15 минут.