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28 июня Четверг

Уфа   °

В Уфе утвердили охранный режим «Дома Нагеля»

ОБЩЕСТВО
Фото: rutraveller.ru

В Уфе утвердили охранный режим «Дома Нагеля» Фото: rutraveller.ru

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе постановлением правительства республики утвержден охранный режим памятника культурного наследия «Дом Нагеля», расположенного на улице Коммунистической, 39. Документ устанавливает границы объекта и регламент недопустимых изменений.

Дом на перекрестке бывших улиц Сенной и Александровской был построен во второй половине 19 века, первоначально был одноэтажным и принадлежал семье Бобровых. Затем часть здания приобрел предприниматель Густав Нагель. В начале 20 века появился второй этаж с башенкой. Он был отдан под жилые помещения, которые сдавались в аренду, а на первом располагались колбасный магазин и магазин одежды, типография и мастерская по изготовлению печатей и штампов.

В советское время в угловом помещении находился продуктовый магазин. Сейчас его занимают предприятия общепита, а наверху расположилось учебное заведение.

Теги: памятники, культурное наследие, Дом Нагеля
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