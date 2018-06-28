Фото: РИА Новости В Башкирии суды взыщут расходы за выдворение нелегальных мигрантов Фото: РИА Новости

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии судебные приставы с начала года выдворили за пределы РФ порядка 300 нелегальных мигрантов. Как пояснили в УФССП по РБ, билет на родину обходится в среднем в 20 тысяч рублей. Итого, бюджет уже потратил на эти цели около 6 млн рублей.

По закону, траты на выдворение взимаются с работодателя, принявшего иностранца без должных документов. Кроме того, работодатель заплатит госпошлину.

С начала года приставы подали в суды 17 исков о взыскании средств, потраченных на выдворение нелегальных мигрантов. Общая сумма исков – более 250 тысяч рублей.