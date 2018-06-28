Фото: Олег Яровиков Башкирия в федеральных СМИ: определена одна из проблем ЕГЭ, повышение тарифов, Уфа как резиденция для сборной Египта Фото: Олег Яровиков

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

С 1 июля в России подорожают коммунальные услуги. На этот раз к ним прибавятся еще и новые расценки за мусор. Среди лидеров по росту тарифов называется Башкортостан.

Рост тарифов и «мусорная реформа». Повышение тарифов на коммунальные услуги происходит в нашей стране традиционно 1 июля. Накануне повышения коммунальных тарифов «Российская газета» организовала для читателей «горячую линию», которую провела исполнительный директор Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Светлана Разворотнева. Она рассказала, что с 1 июля коммунальные тарифы повысятся по всей стране. В среднем рост по стране не превышает 4%. При этом «опережающими темпами в этом году у нас вырастет плата в Санкт-Петербурге, в Якутии — больше 6%. Также в лидерах Башкортостан, Кемеровская область, Нижегородская, Кировская», — сказала Разворотнева. Меньше всего тарифы вырастут на Северном Кавказе.

Также с 1 июля повысятся тарифы на вывоз мусора. Как пояснили в издании, «тарифы на вывоз мусора теперь устанавливают по новым правилам, как того требует "мусорная реформа". Сейчас вывозом и утилизацией мусора должен заниматься единый региональный оператор, с ним все и заключают договоры. Если в регионе тарифы утвердили до 1 июля, то они должны пройти процедуру индексации. И повыситься. Если же тарифы будут приняты в июле, на что пойдет большинство регионов, то индексировать их, как впервые установленные, не надо».

Одна из проблем ЕГЭ. «Необходимо определить минимум знаний по всем дисциплинам Единого государственного экзамена. На сегодня такой минимум определён только по русскому языку и математике, обозначила одну из важнейших проблем Государственной итоговой аттестации первый заместитель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова». Об этом сообщает «Парламентская газета». Как отметила сенатор от Башкортостана, минимум должен быть внесён в контрольно-измерительные материалы по всем предметам ЕГЭ.

По мнению Гумеровой, ЕГЭ зарекомендовал себя как стабильный, чёткий и прозрачный инструмент оценки знаний выпускников. «От 80 до 90% ребят, получивших высокие баллы по итогам Государственной аттестации, подтверждают свои знания на 1-2 курсах вузов», — привела пример она. А самый главный итог ЕГЭ в том, что выпускники из глубинки могут получать образование в лучших вузах России, подчеркнула сенатор.

В 2018 году ЕГЭ сдавали более 600 тысяч учеников. Количество выпускников, не преодолевших минимальный порог по русскому языку, в этом году уменьшилось на 0,2 % и составляет 0,4%. Базовую часть по математике не сдали 3% школьников, уточнили в газете.

Тверк по случаю ЕГЭ. А тем временем «ураганный ролик про ЕГЭ от родителей башкирских выпускников взорвал интернет». Об этом информируют Пятый канал и РЕН ТВ. «Зажигательные танцы и лирический текст о проблемах, с которыми сталкивается каждый родитель ребенка, готовящегося сдавать ЕГЭ, уместились в одном пятиминутном ролике. Он появился 26 июня на видеохостинге YouTube», — говорится в сюжете. Учителя и родители 11-классников, которые учатся в школе села Алкино-2 Чишминского района Башкортостана несколько месяцев снимали клип, чтобы порадовать своих детей на выпускном, передает Пятый канал. По замыслу авторов клипа, они хотели показать, что не только их дети волнуются и хотят успешно пройти испытания, но и учителя с родителями переживают за будущее своих детей. Мамам и папам тоже приходится готовиться к экзаменам, чтобы помогать наследникам, и вместе с тем работать и выполнять свои домашние обязанности.

«В одном из эпизодов родители даже танцуют тверк. Этот ролик стал вирусным и за сутки набрал около 9 тысяч просмотров», — сообщили на РЕН ТВ.

Уфа как резиденция для сборной Египта. «Чеченская республика не упоминается в депутатских запросах египетских парламентариев, которые начали расследование причин провального выступления сборной страны на чемпионате мира», — об этом сообщает «Эхо Москвы». Как пояснили на радиостанции, «парламентский комитет задался целью выяснить обстоятельства, которые сопровождали команду во время чемпионата мира. По словам министра Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулата Умарова, расследуются чисто технические моменты».

Отмечается, что «руководители делегации могли выбрать и другой вариант размещения, помимо Грозного. В частности, в качестве резиденции предлагалась Уфа». Теперь депутаты хотят знать, «насколько целесообразным было базироваться в Грозном, откуда довольно долго лететь до городов, где играли египтяне. Кроме того, они требуют объяснений по поводу торжественного ужина, на котором глава Чечни вручил лучшему игроку сборной Египта Моххамеду Саллаху майку клуба «Ахмат» и пожаловал ему звание почетного гражданина республики». По мнению депутатов, «все это создало негативный фон вокруг сборной» и могло привести к тому, что «сборная Египта проиграла три матча подряд и выбыла из борьбы за Кубок мира», говорится в сообщении радиостанции.

«Уфа» проиграла ЦСКА. В продолжение футбольной темы «Р-Спорт» информирует, что футболисты «Уфы» проиграли софийскому ЦСКА в товарищеском матче на втором учебно-тренировочном сборе, который проходит в Австрии. «Встреча, прошедшая в среду, завершилась со счетом 2:1 в пользу ЦСКА, у которого дубль оформил Даниэл Йорданов. У "Уфы" забил Сильвестр Игбун», — говорится в материале.

В минувшем сезоне «Уфа» заняла шестое место в чемпионате России и пробилась в квалификацию Лиги Европы, напомнили на спортивном портале.

Ценз оседлости. Газета «Коммерсантъ» пишет, что в Уфе изменится порядок публичного обсуждения проектов застройки и благоустройства. Как сообщается, «власти Уфы с 1 июля начнут по-новому проводить общественное обсуждение поправок в генплан, правила благоустройства, а также проектов планировки и межевания территорий. Публичные слушания заменят на общественное обсуждение, в котором смогут принять участие исключительно жители, проживающие на этой территории, и собственники расположенных на ней объектов. Всем остальным предлагается высказывать свое мнение в режиме онлайн». Соответствующее положение утвердили депутаты горсовета Уфы. Из текста документа следует, что желающим участвовать в общественных слушаниях нужно будет подтверждать право на участие. «Они должны предоставить документы с информацией о месте жительства, дате рождения или подтвердить, что им принадлежат объекты на этой территории. Всем остальным горожанам право обсуждать проект предоставляется в режиме онлайн — они смогут вносить предложения и замечания на сайте», — пояснили в издании.

По мнению опрошенного «Ъ» эксперта, «новый порядок позволит узнать мнение о развитии территорий у действительно заинтересованных лиц». «Если бы новая схема применялась раньше, в городе не появились бы откровенно уродующие его облик объекты», — полагает собеседник.