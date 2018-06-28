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28 июня Четверг

Уфа   °

Игорь Григоренко рассказал о планах в связи с завершением игровой карьеры

ОБЩЕСТВО
Фото: телеканал Вся Уфа

Игорь Григоренко рассказал о планах в связи с завершением игровой карьеры Фото: телеканал Вся Уфа

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Двукратный чемпион России Игорь Григоренко  объявил о завершении игровой карьеры. За суммарные 7 лет выступлений в уфимском «Салавате Юлаеве» он влюбил в себя болельщиков не только Башкортостана, но и всей страны. Телеканал «Вся Уфа» рассказал, что одной из главных звёзд российского хоккея пришлось буквально пройти по грани жизни и смерти. А все ради того, чтобы просто заниматься любимым делом – играть в хоккей.

«Хоккейный век короткий очень на самом деле. В любой моменты можно закончить или получить травму такую, которая не позволит дальше играть. Мама тоже сказала, что пора заняться своим здоровьем», — рассказывает нападающий ХК «Салават Юлаев» (2004/2005, 2007/2012, 2015/2017 гг) Игорь Григоренко.

Игорь Григоренко – воспитанник тольяттинской «Лады». Один из лучших нападающих за всю историю «Салавата Юлаева». Ему пророчили игру в НХЛ, в 18 он уже выступал за молодежную сборную страны, а еще через год стал главной надеждой российского хоккея. Но в 20 лет произошло то, что навсегда раскололо жизнь на «до» и «после». Страшная авария, 13 дней в коме и минимальный шанс на возвращение к прежней жизни.

Позднее об Игоре скажут: «Он буквально вернулся с того света». Вернулся так, что после тяжелого восстановления перебрался в Уфу, провел в зеленой форме 344 матча и стал лучшим снайпером команды за всю историю в КХЛ, забросив 113 шайб. На сегодняшний день это недосягаемый рекорд.

В 35 лет  Игорь завершил карьеру из-за проблем со зрением.

«Врачи вообще не понимают, что с моим глазом», — отвечает хоккеист, когда речь заходит о причинах такого решения.
Зато теперь все свое время Игорь Григоренко уделяет любимой семье: жене, двум сыновьям и дочке.

В составе «Салавата Юлаева» Игорь Григоренко выиграл практически все. Стал двукратным чемпионом страны и обладателем Кубка Гагарина.

Теперь уже 4 года он организует летний хоккейный лагерь для детей всей страны. В разных городах и без каких-либо ограничений 10 дней ребят учат технике катания и броскам. А для самого хоккеиста за долгие годы карьеры поистине вторым домом стала Уфа. Здесь он живет вместе со своей семьей.

Теги: хоккей, Игорь Григоренко
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