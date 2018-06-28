Ученые назвали допустимую дозу алкоголя в месяц

УФА, 28 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Американская ассоциация кардиологов выяснила, что даже молодой организм не способен без последствий пережить вечеринки с изобилием алкоголя, особенно если они проходят чаще раза в месяц, сообщают «Известия».

Учёные проанализировали информацию о 4710 людях в возрасте от 18 до 45 лет. Они изучили, как часто каждый из добровольцев «пьянствовал». Под этим подразумевалось употребление более пяти порций алкоголя подряд у мужчин и более четырех — у женщин. Одна порция была эквивалентна 350 г пива, 100 г вина или 40 г крепких спиртных напитков.

Специалисты выяснили, что у мужчин, которые иногда позволяли себе выпить слишком много алкоголя, было повышено кровяное давление и уровень холестерина, а у женщин — уровень сахара в крови. Подобная закономерность особенно заметна у тех, кто злоупотреблял алкоголем в среднем чаще раза в месяц. При этом вышеозначенные симптомы наблюдались и среди тех, кто выпивал лишнее редко.

Медики пришли к выводу, что снижение частого потребления алкоголя в больших количествах в молодом возрасте — хороший способ профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.