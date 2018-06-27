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Генсовет утвердил список единороссов на выборы в Госсобрание

ПОЛИТИКА
Фото: пресс-служба Единой России

Генсовет утвердил список единороссов на выборы в Госсобрание Фото: пресс-служба Единой России

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

Кандидатуры для выдвижения в парламент Башкортостана от «Единой России» согласованы на федеральном уровне. Решение было принято в среду, 27 июня, на заседании президиума Генерального совета «Единой России».

Список в Москве представил секретарь регионального отделения партии Константин Толкачев. Теперь данные кандидатуры будут выдвинуты на региональной партийной Конференции 30 июня, пояснили в пресс-службе регионального отделения партии.  

«В Башкортостане всего замещается 110 мандатов: 55 — по списку и 55 — по одномандатным округам. По списку мы выдвигаем 168 кандидатов, по одномандатным округам – 55 человек. Обновление действующего состава планируется более чем на 50%», — сказал руководитель ЦИК партии Александр Борисов на заседании.

Выборы депутатов законодательного собрания региона назначены на 9 сентября 2018 года. Жителям республики предстоит избрать 110 депутатов. При этом половина из них избирается по одномандатным округам, остальные 55 — по единому избирательному округу.

Теги: выборы в Госсобрание РБ, партии
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