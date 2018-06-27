Фото: ГУ МЧС по РБ В Башкирии ветер оставил без крыши двухэтажный многоквартирный дом Фото: ГУ МЧС по РБ

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

В Башкирии ураганный ветер оставил без кровли многоквартирный дом. Напомним, сегодня, 27 июня, в период с 17.41 до 18.04 часов на метеостанции Мраково отмечалось шквалистое усиление ветра до 32 м/с.

«В результате порывов ветра в с. Мраково Кугарчинского района повреждена кровля над первым подъездом двухэтажного трехподьездного жилого дома на площади 160 кв.м. Расселения жильцов не требуется. На месте силы и средства от МЧС России, представители администрации. Планируются аварийно-восстановительные работы», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по РБ.

В Башкирии объявлено штормовое предупреждение. Вечером 27 июня и в первой половине ночи 28 июня местами по республике сохраняется шквалистое усиление ветра 25-30 м/с, сильные ливни, грозы, крупный град.

Главное управление МЧС России по Республике Башкортостан рекомендует соблюдать правила безопасности. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.