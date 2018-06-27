В Башкирии зафиксирован ветер до 32 м/с. Объявлено штормовое предупреждение

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/.

МЧС объявило в Башкирии штормовое предупреждение об опасных погодных условиях. 27 июня в период на метеостанции Мраково отмечалось шквалистое усиление ветра до 32 м/с.

«Вечером 27 июня и в первой половине ночи 28 июня местами по республике сохраняется шквалистое усиление ветра 25-30 м/с, сильные ливни, грозы, крупный град», - сообщили в пресс-службе МЧС по РБ.

Спасатели рекомендует соблюдать правила безопасности. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение шифера и других кровельных материалов. Это же относится к остановкам общественного транспорта, рекламным щитам, деревьям, недостроенным зданиям. Смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.