Фото: Олег Яровиков Как стимулировать жителей Башкирии на рождение вторых, третьих и последующих детей? Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

Одним из главных демографических вызовов, который стоит перед республикой в ближайшие десятилетия – это вызов низкой рождаемости. Участники заседания Координационного совета при Правительстве республики по государственной семейной политике в очередной раз обсуждали, какие государственные меры смогут способствовать увеличению рождаемости в регионе, стимулированию жителей Башкирии на рождение вторых, третьих и последующих детей. Как сообщало ранее агентство, только за четыре месяца текущего года в Башкирии родилось на 616 малышей меньше, чем за такой же период в прошлом году.

«В 2016 году благоприятный демографический период для Башкирии закончился. Мы вступили в новый самый опасный период демографического кризиса, вызванный падением, а даже не сокращением рождаемости, — отметила доцент кафедры экономической теории и социально-экономической политики БАГСУ при Главе РБ Яна Скрябина. - Чтобы выйти из состояния депопуляции нам необходимо, чтобы семей с 3 детьми в возрасте до 18 лет было не менее 50%. А у нас по данным переписи 2010 года таких семей в 10 раз меньше, всего 5,5%.

По рассчетам специалистов, потенциал рождаемости в республике достаточно высок, но степень его реализации низкая. Реализуемые у нас экономические меры не смогут решить проблему низкой рождаемости, они способствуют более полному удовлетворению той потребности в детях, которые имеются сейчас. А потребность у большинства - в одном или двух детях.

Исследование Башкортостанстата выявило основные причины, по которым граждане не решаются на рождение первого, второго и последующих детей. Рождению первого ребенка больше всего мешают материально-финансовые трудности и отсутствие партнёра. Решиться на второго и третьего ребенка родители не могут больше из-за безденежья, жилищных трудностей и неуверенности в завтрашнем дне. Родить пятерых и более детей граждане не могут из-за перечисленных выше проблем, а также неудовлетворительного состоянии здоровья.

Специалисты подсчитали эффект от принимаемых в республике мер по стимулированию рождаемости. Так, например, реализация мероприятий предполагала в 2017 году 2580 дополнительных рождений. Но по итогам в прошлом году родилось на 6 тысяч детей меньше, чем в предыдущем.

«Невозможно легко и быстро управлять демографическими процессами. Решать проблему малодетности трудно, долго, но надо. В противном случае Россия и республика будут обречены на сокращение численности населения», — подчеркнула Яна Скрябина.

По словам докладчика, необходимо увеличить возрастную границу для получателей единовременной выплаты в размере 300 тысяч рублей при рождении первого ребенка для улучшения жилищных условий, либо распространить эту меру на рождение третьего ребенка. Также предлагается разработать программу укрепления репродуктивного здоровья населения и решить вопрос наличия для учеников начальной школы групп продленного дня, рассмотреть вопрос совместного отдыха и досуга, создание системы обеспечения социальной комфортности для семей с детьми.

«Надо также учитывать, что сегодня в брачный возраст вступает новое поколение, у них другие взгляды на жизни, они не готовы к семейной жизни, рождению и воспитанию детей», — подытожила доцент.

Временно исполняющий обязанности председателя УФИЦ РАН, доктор экономических наук Рустэм Ахунов предложил все ресурсы направить на решение вопросов, связанных с показателями обеспеченности семей. По его мнению, только это может кардинально улучшить ситуацию.

Как отметил в своем докладе заместитель председателя Госкомитета РБ по строительству и архитектуре Егор Родин, в 2018 году предусмотрено выделить 234 млн рублей для обеспечения жилищными сертификатами 76 многодетных семей. В 2017 году свои жилищные условия за счет жилищных сертификатов улучшили 40 многодетных семей республики.