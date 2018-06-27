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27 июня Среда

Уфа   °

Очередные стобалльники: в Башкирии стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию

ОБЩЕСТВО

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкирии стали известны результаты единого госэкзамена по обществознанию. Экзамен по самому популярному предмету сдавали около семи тысяч одиннадцатиклассников.

Максимальный результат — 100 баллов — получили выпускники сразу трех школ: уфимской школы №159, гимназии №1 из Салавата и средней общеобразовательной школы №1 села Красноусольск.

По предварительным данным, средний результат выпускников республики на ЕГЭ по обществознанию на 2,1% выше, чем в прошлом году. Количество высокобалльников также увеличилось, сообщили в Минобразования РБ.

В прошлом году наивысший балл за эту непростую дисциплину получила выпускница гимназии №1 города Нефтекамска.

Ранее в Башкортостане на 100 баллов ЕГЭ написали 48 человек. Первых стобалльников региону подарили историки и информатики. С этими экзаменами безукоризненно справились 12 человек (по информатике — 9, по истории — 3).

Также максимальный балл набрали участники ЕГЭ по географии — 2 (причем один из них сдал ЕГЭ досрочно, после 10 класса), по профильной математике — 3, по химии — 6 и по русскому языку — 25. На сегодняшний день в Башкортостане 51 стобалльник.

Теги: образование, ЕГЭ - 2018
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