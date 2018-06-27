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27 июня Среда

Уфа   °

На родном языке: как башкирская культура обогатилась выдающимися произведениями Пушкина и Лермонтова

ОБЩЕСТВО / Из Архива печати РБ
Фото: Национальный архив РБ

Фото: Национальный архив РБ

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Галина Пантюхина/.

Как башкирская культура обогатилась выдающимися произведениями Пушкина и Лермонтова и когда впервые появились на башкирском языке произведения Горького. О масштабном переводе классиков рассказали в газете «Красная Башкирия» в мае 1938 года. Агентство «Башинформ» продолжает знакомить читателей с материалами из Национального архива РБ.

«За последнее время Башгосиздат большое внимание уделяет переводам русских классиков на башкирский язык», — сообщила газета 5 мая 1938 года, отметив, что «вышедшая недавно книга стихов Пушкина уже распродана». Готовилось к печати расширенное издание стихов и поэм великого поэта. «Поэмы «Русалка» и «Цыганы» переведены молодыми башкирскими поэтами Амири и Галимовым», — уточняется в материале.

«В этом году вышла из печати на башкирском языке «Тамань» Лермонтова, — продолжают в газете. — Сейчас в наборе роман «Герой нашего времени». Уже были переведены на башкирский язык избранные рассказы Гоголя, сборники рассказов Салтыкова-Щедрина и Чехова. Готовился к печати роман Тургенева «Рудин».

В 1936 году впервые появились на башкирском языке произведения Максима Горького. В планах 1938 года было издать роман «Мать» и ряд рассказов писателя специально для школ. А также — перевести на башкирский язык рассказы Льва Толстого.

Не остались в стороне и современные советские писатели. В 1937 году вышла в башкирском переводе легендарная книга Николая Островского «Как закалялась сталь». В публикации отмечается, что «роман уже распродан и переиздается вновь; переведено и находится в процессе редактирования другое большое произведение писателя «Рожденные бурей».

Из иностранных писателей на башкирский язык был переведен и готовился к печати «высоко оцененный Лениным роман «В огне» Анри Барбюса», рассказали в издании.

Материалы предоставлены Национальным архивом РБ.

Теги: Национальный архив РБ, печать, литература, башкирский язык
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