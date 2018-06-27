В Башкирии с начала года родилось на 616 малышей меньше, чем в прошлом году

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Гульфия Акулова/.

За январь-апрель текущего года в Башкирии родилось 15 267 детей. В прошлом году за такой же период на свет появились на 616 малышей больше — 15 883. Такие цифры были озвучены на прошедшем в Правительстве республики заседании координационного совета по семейной политике.

Низкая рождаемость остается одной из основных демографических проблем. Суммарный коэффициент рождаемости составил 1,696 ребенка на одну женщину. Это меньше на 8,8 значения по итогам 2016 года.

Уменьшилось в этом году и количество браков. Зарегистрировали отношения 6317 пар - на 680 браков меньше, чем в прошлом году. Увеличился средний возраст матери при рождении первого ребенка. Теперь женщина чаще становится матерью впервые после 25 лет. В 1990 году средний возраст составлял 23 года.

По итогам прошлого года наблюдается снижение доли вторых рождений почти на 3% и рост третьих и последующих рождений.

Опрос ВЦИОМ показал, что 42 % россиян считают нынешнее время благоприятным для рождения детей. 10 лет назад так думали лишь 25% россиян. Достаточно часто материальный фактор является основным в принятии решения о рождении детей. Тот же опрос показал, что у 45% родителей материальное положение после рождения ребенка не изменилось, у 35% ухудшилось, у 19% улучшилось.

По мнению участников заседания, сегодня проблема низкой рождаемости как в Башкирии, так и в целом по стране, стоит особо остро. Майским указом Президента России поставлена цель — увеличение к 2024 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,7.