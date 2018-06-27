Игра на скорость: как проходил Instagram-квест по мотивам фильма «Из Уфы с любовью»

Фото: Мегафон





















Фото: Мегафон

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Уфе состоялся квест «Включайся! С любовью» по мотивам нашумевшего фильма башкирского режиссера Айнура Аскарова. В игре приняли участие уфимские и стерлитамакские блогеры, а также сценарист и актеры фильма. Квест проходил онлайн и офлайн — в местах, где велись съемки. Выполнять задания помогали скорости МегаФона.

Задания были размещены в социальной сети Instagram и обыгрывали ключевые возможности тарифов, созданных МегаФоном для активных интернет-пользователей. Мобильный интернет помогал и участникам квеста. Так, в задании «Включайся! Смотри» игрокам предстояло найти человека, ведущего прямой эфир в Instagram, определить его местонахождение и сделать с ним селфи. Находился он неподалеку от памятника Салавату Юлаеву, где скорость интернета МегаФона доходит до 133 Мбит/c и позволяет передавать видео высокого качества.

Фото-задание «Пиши» предполагало поиск еще одного места съемки фильма и публикацию поста с признанием в любви Уфе. Эмоциональные фото и тексты с Площади двух фонтанов были выложены участниками за считанные секунды.

Задание по тарифу «Включайся! Слушай» уфимские блогеры выполнили, угадывая на Гостином дворе песни под аккомпанемент группы «Лу Фон Шаломе» — авторов саундтреков к фильму. А в задании «Говори» игрокам предстояло отгадать номер при помощи героя фильма (ювелира) и оперативно дозвониться до еще одного персонажа — девушки с зелеными волосами.

С помощью надежной связи и инструкций, передаваемых друг другу по телефону, участники должны были проехать на ретро-автомобиле «Волга» (из того же фильма) небольшую дистанцию с закрытыми глазами. Задание «Общайся» проходило на площадке у мемориального дома-музея художника А.Э. Тюлькина.

Количество минут для звонков по России, входящих в пакет «Включайся! Премиум» (4 000), стало шифром для открытия сейфа в люксовом номере отеля Holiday Inn Ufa. Здесь участников квеста ждало символическое кольцо, которое так и не нашел главный герой фильма. В квесте это было светодиодное кольцо для улучшения освещения селфи. Сделать селфи смартфоном, используя это кольцо, и было задачей этапа.

После прохождения всех испытаний был определен победитель — команда «Уфимский фейсбук». Своими впечатлениями делится Полина Вишневская, блогер и известный российский косплеер: «Как нам удалось победить? Во-первых, нужно было быстро гуглить, пользуясь самым быстрым интернетом МегаФона, и быстро бегать, ведь пользоваться такси или своим автомобилем нельзя. А во-вторых, действовать слаженно, чтобы все выполнить в кратчайшие сроки».

«Игра в подобном формате проводилась в Уфе впервые. Успех нашего квеста, позитивность настроения участников зависели от того, насколько хорошо работают связь и интернет. Могу сказать, что все прошло просто прекрасно. Например, в задании «Смотри» было важно, чтобы ассистент постоянно был в прямом эфире. Благодаря надежности интернета МегаФона эфир был на высоте и не прерывался. А благодарные отзывы о квесте, можно сказать, «взорвали» уфимские Instagram и Facebook!» — рассказал Раис Габитов, руководитель коммуникационного агентства «R@R» и соорганизатор квеста.