Фото: сайт tour102.ru В Башкирии появится новый природный парк Фото: сайт tour102.ru

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

В Башкирии близится к завершению организация нового природного парка республиканского значения «Зилим». Об этом сообщил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов.

Руководитель региона отметил, что проект прошёл государственную экологическую экспертизу. Документы с обоснованием памятника природы согласованы в Министерстве природных ресурсов и экологии России.

Решение о создании природного парка на реке Зилим в районе Киндерлинской пещеры продиктовано тем, что территория с уникальными природными условиями загрязнялась из-за неорганизованного отдыха и вмешательства в экосистему. В ноябре 2016 года Глава республики распорядился создать научное обоснование и концепцию природного парка.

Рустэм Хамитов также напомнил, что Башкирия стала первым регионом, который представил в штаб-квартиру ЮНЕСКО заявку на создание геологического парка «Янган-Тау».

Ранее сообщалось, что юридически геопарк республиканского уровня площадью 1,8 тысячи кв. км создан в октябре 2017 года. Заявка о придании геопарку «Янган-Тау» международного статуса будет рассмотрена в этом году.

– В республике уделяется большое внимание экологическому оздоровлению водных объектов, сохранению биологического разнообразия, в том числе путём создания новых особо охраняемых природных территорий, – подчеркнул Рустэм Хамитов.