Фото: пресс-служба Главы Башкортостана На набережной Белой в Уфе планируется построить подъемник Фото: пресс-служба Главы Башкортостана

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ»/.

На набережной реки Белой в Уфе планируется построить подъёмник. Важность такого вида транспорта отметил Глава Башкортостана Рустэм Хамитов на недавнем совещании по благоустройству набережной.

Руководитель региона подчеркнул, что при существующем перепаде высот в районе памятника Салавату Юлаеву подъёмник просто необходим – он облегчит передвижение, в том числе людям пожилого возраста.

По словам участников совещания, в настоящее время существует эскизная проработка канатной дороги, которая должна связать набережную с площадкой в районе Телецентра или уфимской школы № 35.

Рустэм Хамитов, в свою очередь, предложил рассмотреть возможность строительства фуникулёра. По его словам, рельсовый транспорт является более надёжным решением, чем канатная дорога с подвесными кабинами.

– Нужно проектировать, причём начинать надо уже в этом году, – сказал Глава региона. – Это будет новый вид транспорта для нашей республики. В Европе такие вагончики очень широко используются, в том числе на крутых склонах. Фуникулёр интереснее смотрится, у него большая загрузка и надёжность повыше, потому что он не зависит от ветра.

На совещании также была затронута тема благоустройства южного склона Уфы, так называемой Архиерейской слободы. Глава республики отметил, что развитие этой территории станет предметом отдельного обсуждения.

– Южный склон города, по сути, его фасад, мы должны благоустроить, – подчеркнул Рустэм Хамитов. – Мы понимаем, что потенциал нашей набережной выше, чем в других городах: она содержит несколько ярусов, которые можно интересно обустроить – для спорта, для отдыха, для молодёжи. К благоустройству мы должны приступить немедленно. В 2019 году мы должны в полном объёме завершить первый и второй этапы набережной, чтобы люди могли радоваться тому, что в Уфе появляется новая замечательная, цивилизованная зона отдыха, которая будет радовать и глаз, и душу.