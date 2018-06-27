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27 июня Среда

Уфа   °

Жара в Уфе спадет на следующей неделе

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

Жара в Уфе спадет на следующей неделе Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Наталья Овчарук/.

Жители Башкирии уже неделю наслаждаются настоящей летней жарой. Днем столбики термометров поднимаются выше +31 градуса. Такая погода, по данным портала «Гисметео», сохранится в Уфе до конца следующей недели. Изредка могут образовываться дождевые тучи.

Жара спадет в следующие выходные. В частности, 7 июля температура воздуха опустится до 18 градусов. 8 июля столбики термометров остановятся на отметке +13 градусов. Такой прогноз сохранится на четыре дня. Затем в столицу республики вернется 30-градусная жара.

Теги: Уфа, прогноз погоды, жара, лето
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