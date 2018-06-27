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27 июня Среда

Уфа   °

В Башкирии закрыли Стерлитамакский институт физической культуры

ОБЩЕСТВО
Фото: Олег Яровиков

В Башкирии закрыли Стерлитамакский институт физической культуры Фото: Олег Яровиков

УФА, 27 июн 2018. /ИА «Башинформ», Эльмира Сабирова/.

В Башкортостане закрыли Стерлитамакский филиал Уральского государственного университета физической культуры. Однако у студентов для волнения повода нет, поскольку их готов принять Башкирский институт физической культуры.

Как отмечается на сайте вуза, перевод будет осуществлен с зачислением на ту же форму обучения (то есть с сохранением бюджетной, коммерческой, очной или заочной формы).Все направления обучения также будут сохранены. Дополнительную информацию можно получить в деканате факультета (телефон – 8(347)273-90-21), а также в отделе кадров БИФК.

Теги: образование, вузы
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